Сахиль Бабаев рассказал миссии Всемирного банка о преступлениях Армении

Почти 30 лет, игнорируя резолюции ООН, Армения, оккупировавшая азербайджанские земли, продолжает свои военные провокации против Азербайджана и свою политику террора против мирного населения нашей страны. Несмотря на прекращение огня 10 октября в гуманитарных целях, Армения выпустила баллистические ракеты СКАД по многоквартирным домам в Гяндже, втором по величине городе Азербайджана, за пределами линии фронта, что является грубым нарушением соглашения, норм и принципов международного права. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения, об этом министр Сахиль Бабаев заявил на онлайн-встрече с миссией Всемирного банка по «Проекту поддержки занятости в Азербайджане».

Министр сообщил, что в результате очередного теракта со стороны Армении 10 человек, в том числе дети, женщины и старики погибли, и еще 34 человека получили ранения. Он отметил, что в результате атак вооруженных сил Армении на мирных жителей с 27 сентября были убиты 43 мирных жителя, 214 человек получили ранения, 277 гражданских объектов, 66 многоквартирных домов и 1505 частных домов приведены в негодность.

Министр Бабаев также рассказал об успешных контрнаступательных операциях Азербайджанской армии, достигнутых победах в освобождении международно признанных территорий нашей страны.

Говоря о программе самозанятости, осуществляемой по инициативе и распоряжению президента Ильхама Алиева, министр сообщил, что эта программа создала условия для доступа малообеспеченных семей в стране к малому бизнесу. Он отметил, что в этом году при поддержке этой программы были проведены работы по созданию собственного малого семейного бизнеса для 12 тысяч семей.

Также министр сообщил, что программа самозанятости охватила и село Джоджуг Марджанлы, ставшее началом Великого возвращения. По словам министра, 60 семей из этого села были привлечены к программе самозанятости. И охват программы самозанятости в прифронтовых регионах с каждым годом расширяется. Программа самозанятости будет применяться и на территориях, освобожденных в эти дни Азербайджанской армией, что будет способствовать обеспечению социально-экономического строительства и развития на этих территориях.

Сахиль Бабаев подчеркнул важность «Проекта поддержки занятости в Азербайджане» Всемирного банка в расширении программы самозанятости. Проект предусматривает участие дополнительно 22 тысяч безработных в программе самозанятости в 2020-2025 годах, а также поддержку в укреплении услуг и программ занятости. Отметив, что в этом году 2 тысячи человек смогут воспользоваться проектом, Сахиль Бабаев сказал, что для потенциальных бенефициаров, желающих присоединиться к программе самозанятости проекта, была разработана специальная электронная форма, которая размещена на официальном сайте министерства.

На встрече присутствовали члены миссии Маддалена Хонорати (главный экономист), Сара Майкл (глава представительства Всемирного банка в Азербайджане), Мирей Овадия (главный специалист по социальной защите), Сирма Демир Шекер (главный экономист), Саида Багирли (главный операционный директор). Обсуждалась проделанная работа в области внедрения проекта и предстоящие задачи.