Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2020 года

Активы Kapital Bank на 1 октября 2020 года составили 5 миллиардов манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 2,2 миллиарда манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 октября 2020 года составила 3,7 миллиарда манатов.

На 1 октября 2020 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 539 миллионов манатов, а обычные и привилегированные акции 245 миллионов манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 18 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.