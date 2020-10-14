Вооруженные силы Армении обстреляли похоронную церемонию в Тертере. Об этом помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

Согласно информации, во время похорон на одно из кладбищ на территории района упал артиллерийский снаряд. В результате инцидента погибли трое мирных жителей, еще трое ранены.

"Прикрываясь гуманитарным прекращением режима огня, Армения проводит политику террора в отношении мирного населения. Азербайджан оставляет за собой суверенное право защищать своих мирных жителей", - отмечается в публикации.