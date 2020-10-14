Скандал с «золотыми паспортами» вынудил спикера парламента Кипра уйти в отставку

Агентство цитирует заявление Силлуриса, в котором он говорит, что ни в чем не виновен, но его отставка устранит «у некоторых предлог, что мое присутствие в должности спикера парламента каким-либо образом мешает его нормальному функционированию».

Спикер кипрского парламента Димитрис Силлурис объявил об отставке на фоне скандала с программой выдачи гражданства в обмен на инвестиции, сообщает Кипрское информационное агентство.

«В предыдущем заявлении я заявил, что не уйду в отставку с поста спикера парламента до завершения расследования, проведенного государством. Я также отметил, что уже принял решение о том, что буду делать после завершения расследования», — говорится в заявлении Силлуриса.

Скандал разразился после публикации расследования телекомпании Al Jazeera с обвинениями высших чиновников Кипра в продаже гражданства преступникам из других стран. Силлурис и несколько известных политиков стали главными фигурантами разоблачений. Среди них кадры, снятые скрытой камерой, на которых глава парламента обещает содействие в получении гражданства инвестору из Китая, осужденному за отмывание денег.

Публикация вызвала политический скандал и первую в историю острова забастовку депутатов — они отказались участвовать в заседании подкомитета по этике, которое было назначено на утро 14 октября. Глава подкомитета и лидер партии зеленых Йоргос Пердикис заявил, что депутаты пошли на это в знак протеста против действий Силлуриса.

13 октября спикер заявил, что приостанавливает исполнение своих обязанностей до окончания расследования, однако депутаты и лидеры конкурирующих политических партий потребовали его отставки. Избранники от партии AKEL призвали остальных депутатов бойкотировать работу парламента, пока его возглавляет Силлурис.