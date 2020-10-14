Какой будет новая городская экономика Баку
На прошлой неделе Госкомитет по градостроительству и архитектуре представил общественности первоначальный проект Генерального плана Баку. Согласно требованиям карантинного режима, проект представлен в формате виртуальной выставки и любой желающий может ознакомиться с ним на официальном сайте Комитета в разделе "Генеральный план города Баку": https://arxkom.gov.az/bakinin-bas-plani.
Стоит отметить, что проект Генерального плана Баку, охватывающий всю административную территорию столицы в 213 500 гектаров, включает в себя основные приоритеты развития города в течение следующих 20 лет. Одним из важных направлений Генплана является Новая городская экономика.
Баку играет заглавную роль в экономическом развитии Азербайджана. Здесь сосредоточена значительная часть национальных человеческих, материальных, финансовых и научно-культурных ресурсов. Однако необходимость диверсификации городской экономики является несомненным требованием для снижения зависимости от нефтегазового сектора в долгосрочной перспективе и для позиционирования Баку на карте мировых конкурентов за международные инвестиции и таланты.
Основные цели:
o Модернизация сформированных традиционных отраслей, которые составляют основу экономики Баку.
o Выявление новых секторов экономики и экономической деятельности, которые будут усиливать диверсификацию экономики, обеспечивая переход в постиндустриальный период.
o Оценка территориальных ресурсов, необходимых для создания новых рабочих мест в соответствии с Генеральным планом, и оценка потенциала создания рабочих мест.
o Организация новых направлений экономической деятельности и увязка их размещения с многоцентровым городским развитием.
Индикаторы использования площади
Оценка спроса на землепользование для будущей экономической деятельности основана на прогнозируемом росте экономики и занятости. Для достижения сбалансированного городского развития и удовлетворения растущих потребностей рыночной экономики в общей сложности требуется около 2800 гектаров земли либо для нового развития, либо для изменения их существующего назначения для новой городской экономики. Распределение эффективного спроса на землю до 2040 года по различным секторам экономики, как это отражено в Генеральном плане Баку, выглядит следующим образом:
Район центральной планировки
«Городской центр» означает место, где сосредоточены общественно-функциональные, административные и социально-культурные объекты для удовлетворения выявленных потребностей и запросов всех слоев населения. Расположение и размеры центра определяются его историей, географическим расположением, эффективностью схемы планирования, наличием эффективной транспортной и инженерной инфраструктуры, доступностью, размещением максимальных функций в пределах минимальной зоны обслуживания.
Центральный планировочный район (1 031,4 га) является важным элементом иерархии центров, призванных обеспечить прежде всего устойчивость при реализации полицентрического подхода к развитию города.
Особо охраняемая территория (425 га) — это территория с исторически сложившейся планировкой, сосредоточением архитектурных и исторических памятников, историко-мемориальных объектов, а также многое другое, используемое населением как место отдыха, развлечений и обслуживания. Особо охраняемая территория - важный элемент планирования, составляющий ядро Центрального планировочного района.