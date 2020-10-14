Какой будет новая городская экономика Баку

Отдел информации 14:15

На прошлой неделе Госкомитет по градостроительству и архитектуре представил общественности первоначальный проект Генерального плана Баку. Согласно требованиям карантинного режима, проект представлен в формате виртуальной выставки и любой желающий может ознакомиться с ним на официальном сайте Комитета в разделе "Генеральный план города Баку": https://arxkom.gov.az/bakinin-bas-plani. Стоит отметить, что проект Генерального плана Баку, охватывающий всю административную территорию столицы в 213 500 гектаров, включает в себя основные приоритеты развития города в течение следующих 20 лет. Одним из важных направлений Генплана является Новая городская экономика.

Баку играет заглавную роль в экономическом развитии Азербайджана. Здесь сосредоточена значительная часть национальных человеческих, материальных, финансовых и научно-культурных ресурсов. Однако необходимость диверсификации городской экономики является несомненным требованием для снижения зависимости от нефтегазового сектора в долгосрочной перспективе и для позиционирования Баку на карте мировых конкурентов за международные инвестиции и таланты. Основные цели: o Модернизация сформированных традиционных отраслей, которые составляют основу экономики Баку. o Выявление новых секторов экономики и экономической деятельности, которые будут усиливать диверсификацию экономики, обеспечивая переход в постиндустриальный период. o Оценка территориальных ресурсов, необходимых для создания новых рабочих мест в соответствии с Генеральным планом, и оценка потенциала создания рабочих мест. o Организация новых направлений экономической деятельности и увязка их размещения с многоцентровым городским развитием.