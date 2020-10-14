604 погибших в Карабахе армянских солдата заявление минобороны Армении
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала еще один список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в новом списке за 15 октября 49 фамилий. Таким образом, Армения официально признала гибель 604 военнослужащих.
Стоит отметить, что, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в разы больше.
Дадоян Альберт Ованнесович, 2000 г.р.
Казарян Арутюн Арташесович, 2002 г.р.
Григорян Эдуард Аликович, 1996 г.р.
Налбандян Армен Мхитарович, 1990 г.р.
Хачатрян Эрик Артурович, 2002 г.р.
Акопян Давид Самвелович, 2001 г.р.
Авагимян Аршак Вазгенович, 1990 г.р.
Саркисян Левон Гарегинович, 1986 г.р.
Рустамян Сашик Арменович, 1994 г.р.
Григорян Камо Санасарович, 2000 г.р.
Веранян Володя Варданович, 2001 г.р.
Варданян Ваге Эдикович, 2000 г.р.
Шамян Геворк Айкович, 2000 г.р.
Багдасарян Давид Каренович, 2001 г.р.
Саакян Самвел Суренович, 1986 г.р.
Карапетян Манвел Арцрунович, 1988 г.р.
Григорян Ованнес Гамлетович, 1991 г.р.
Минасян Вардгес Ваагнович, 1994 г.р.
Агабабян Айк Рафаэлович, 1985 г.р.
Асатурян Андраник Александрович, 1988 г.р.
Геворкян Ашот Гарникович, 1996 г.р.
Мамиконян Мелик Арамаисович, 1997 г.р.
Погосян Алекс Варданович, 2001 г.р.
Лалаян Айк Гагикович, 2001 г.р.
Маркарян Давид Мгерович, 2002 г.р.
Симонян Арцрун Жирайрович, 1994 г.р.
Севоян Левон Мехакович, 1994 г.р.
Аветисян Аветис Хачикович, 1997 г.р.
Согомонян Генрих Рафикович, 2001 г.р.
Бозинян Гор Сержикович, 1991 г.р.
Бархударян Джон Грачикович, 1985 г.р.
Караханян Карапет Александрович, 1989 г.р.
Давтян Енок Александрович, 1988 г.р.
Лазарян Гевонд Сосикович, 1972 г.р.
Антонян Антон Багратович, 1984 г.р.
Бозинян Хачик Паруйрович, 1989 г.р.
Мкртумян Бабкен Араратович, 1990 г.р.
Джанибекян Арташес Корюнович, 1985 г.р.
Погосян Вардан Дереникович, 1987 г.р.
Торосян Арамо Каренович, 1999 г.р.
Погосян Хачик Мартиросович, 2000 г.р.
Симонян Карен Ашотович, 1985 г.р.
Хачатурян Хачатур Ованнесович, 1990 г.р.
Дрмеян Арман Эдвардович, 1980 г.р.
Григорян Андраник Каренович, 1993 г.р.
Резервист Карапетян Эдик Арменович, 1964 г.р.
Резервист Мисакян Артур Торгомович, 1973 г.р.
Галстян Эдгар Артурович, 1999 г.р.
Мясникян Мясник Паркевович, 1990 г.р.