К резиденции президента Киргизии стянули спецназ

Отряды спецподразделений МВД и Вооруженных сил Киргизии стянули к расположенной на южной окраине Бишкека государственной резиденции "Ала-Арча", где находится бывший президент республики Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев событий возле госрезиденции.

По их данным, к северной стороне "Ала-Арчи" подъехали несколько автобусов и военных грузовых автомобилей с сотрудниками милиции и военнослужащими.

Как сообщает с места событий корреспондент ТАСС, участники проходящего в столице Киргизии митинга после отставки президента Сооронбая Жээнбекова требуют роспуска национального парламента. В настоящее время Канат Исаев является спикером парламента, после ухода Жээнбекова полномочия президента в соответствии с конституцией перешли к нему.

По словам участников акции, которых насчитывается около тысячи человек, они настаивают на том, чтобы республику возглавил премьер-министр Садыр Жапаров. В случае роспуска парламента так и должно быть в соответствии с законодательством.