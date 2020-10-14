Стремительный рост коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане за минувшие сутки зарегистрировано 530 новых случаев инфицирования коронавирусом. Как сообщили в четверг в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана, 101 пациент больниц вылечился и был выписан домой.

Трое пациентов с положительным ответом теста на коронавирус скончались.

Начиная с конца февраля в Азербайджане выявлено в общей сложности 43 280 случаев инфицирования коронавирусом, из них 39 671 человек вылечился, 619 человек умерли.

Число пациентов, проходящих лечение в больницах особого режима, составляет 2 990 человек.