Зеленский едет в Турцию

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 октября, посетит с рабочим визитом Турцию. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

В сообщении отмечается, что во время визита состоится встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Она пройдет в Стамбуле.

"Планируется обсуждение широкого спектра вопросов взаимоотношений между Украиной и Турцией, а также подписание ряда двусторонних документов", – говорится в сообщении.

13 октября правительство Украины одобрило подписание нового военного соглашения между Украиной и Турцией. Именно этот документ должны подписать Зеленский и Эрдоган.