Армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, охватывающий не первое столетие, никогда еще не приводил к возвращению оккупированных территорий. В новейшей истории Азербайджан потерял 20% своей территории. И впервые в истории под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Азербайджанская армия освободила от оккупации значимую часть земель и продолжает развивать этот успех. Об этом говорится в заявлении главы Исполнительной власти города Баку Эльдара Азизова, поступившем в редакцию haqqin.az.

«Это историческое достижение, которое возвысило нас в собственных глазах. Это очередное проявление фактора личности в истории. Наш президент в кратчайший срок создал образцовую армию и, применяя высокие качества полководца, дипломата и политика, добился этого успеха. Азербайджан сегодня выглядит достойно. Спасибо, господин президент!», - говорится в заявлении.