Киргизы привели к власти своего Шарапова - Жапарова наш комментарий
После бурных событий, последовавших после парламентских выборов 4 октября, результаты которых возмутили граждан и вывели их на улицы Бишкека, ситуация в стране понемногу нормализуется. Кыргызстан обзавелся новым лидером, а старый уже ушел.
14 октября киргизский парламент проголосовал за назначение премьер-министром страны Садыра Жапарова, а затем за персональный состав нового правительства, которое Жапаров представил. Спустя короткое время президент Сооронбай Жээнбеков утвердил решение парламента, тем самым сняв правовую неопределенность. Дело в том, что 10 октября депутаты уже голосовали за назначение Жапарова, но тогда это решение подвергли критике, поскольку не было необходимого кворума для принятия такого решения, и президент обратился к законодателям с требованием исправить положение, что и было сделано. Днем раньше был избран новый спикер парламента Канат Исаев. Прежние руководители правительства и парламента добровольно подали в отставку еще 6 октября.
Интересно, что уже бывший президент Жээнбеков изначально постарался выступить стороной над схваткой, призывал лидеров оппозиции к диалогу, а затем попытался перехватить инициативу, объявив о чрезвычайном положении в столице и вводе в нее войск для обеспечения порядка. Получилось не очень. Порядок в городе, предотвращая поджоги и погромы, обеспечивают добровольные дружины, а требование чрезвычайного положения о запрете на массовые митинги не выполняет никто.
Собственно, на площади в столице и был окончательно решен вопрос о премьерстве Жапарова. В какой-то момент на многотысячном митинге начались стычки сторонников Жапарова с представителями других политиков. Жапаровцы закидали камнями и бутылками противников, включая бывшего премьера Сапара Исакова. Альтернативный кандидат в премьеры от оппозиции 29-летний Тилек Токтогазиев с ранением оказался в больнице. Накануне после такого митинга обстреляли машину бывшего президента Атамбаева.
Больше того, Алмазбека Атамбаева, кстати, выпущенного из заключения по требованию протестующих, опять поместили в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. В то же время Верховный Суд в срочном порядке отменил прежние решения в отношении Садыра Жапарова и отправил его дело на дорасследование, что позволило избрать его премьером.
Нынешний премьер был приговорен к 11 с половиной годам заключения усиленного режима за организацию в 2013 году митинга за национализацию золоторудного месторождения в Иссык-Кульской области и похищение его сторонниками губернатора области.
Избегая приговора, Жапаров несколько лет прожил на Кипре и был арестован в 2017 году, когда вернулся на родину. Политик стремительно взлетел при президенте Бакиеве, став из депутатов его советником, а затем возглавив агентство по предупреждению коррупции. Его жесткая антикоррупционная риторика очень нравится большой массе киргизов, и Жапаров завоевал их особое доверие, когда единственным из больших политиков отправился на площадь выступать перед митингующими сразу после освобождения. По сути, он с тех пор инициативу не выпускает. Среди сторонников Жапарова популярно его выражение, что каждый киргиз стал бы миллионеров, если бы не коррупция.
Кыргызстан действительно очень бедная страна, по официальным данным за 2019 год, пятая часть населения жила на доход меньше полутора долларов в день. Особенно бедствуют за пределами столицы в сельской местности. Садыр Жапаров умело использует растущие на этой почве протестные настроения.
После отставки президента именно премьер возглавляет страну до новых выборов главы государства. Для Садыра Жапарова все складывается пока просто волшебным образов: вчера заключенный, он уже самая влиятельная фигура. Большое искушение сделать еще один шаг к укреплению своего лидерства.