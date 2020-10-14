Леонид Швец, автор haqqin.az 15:55

После бурных событий, последовавших после парламентских выборов 4 октября, результаты которых возмутили граждан и вывели их на улицы Бишкека, ситуация в стране понемногу нормализуется. Кыргызстан обзавелся новым лидером, а старый уже ушел. 14 октября киргизский парламент проголосовал за назначение премьер-министром страны Садыра Жапарова, а затем за персональный состав нового правительства, которое Жапаров представил. Спустя короткое время президент Сооронбай Жээнбеков утвердил решение парламента, тем самым сняв правовую неопределенность. Дело в том, что 10 октября депутаты уже голосовали за назначение Жапарова, но тогда это решение подвергли критике, поскольку не было необходимого кворума для принятия такого решения, и президент обратился к законодателям с требованием исправить положение, что и было сделано. Днем раньше был избран новый спикер парламента Канат Исаев. Прежние руководители правительства и парламента добровольно подали в отставку еще 6 октября.

Интересно, что уже бывший президент Жээнбеков изначально постарался выступить стороной над схваткой, призывал лидеров оппозиции к диалогу, а затем попытался перехватить инициативу, объявив о чрезвычайном положении в столице и вводе в нее войск для обеспечения порядка. Получилось не очень. Порядок в городе, предотвращая поджоги и погромы, обеспечивают добровольные дружины, а требование чрезвычайного положения о запрете на массовые митинги не выполняет никто. Собственно, на площади в столице и был окончательно решен вопрос о премьерстве Жапарова. В какой-то момент на многотысячном митинге начались стычки сторонников Жапарова с представителями других политиков. Жапаровцы закидали камнями и бутылками противников, включая бывшего премьера Сапара Исакова. Альтернативный кандидат в премьеры от оппозиции 29-летний Тилек Токтогазиев с ранением оказался в больнице. Накануне после такого митинга обстреляли машину бывшего президента Атамбаева. Больше того, Алмазбека Атамбаева, кстати, выпущенного из заключения по требованию протестующих, опять поместили в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. В то же время Верховный Суд в срочном порядке отменил прежние решения в отношении Садыра Жапарова и отправил его дело на дорасследование, что позволило избрать его премьером. Нынешний премьер был приговорен к 11 с половиной годам заключения усиленного режима за организацию в 2013 году митинга за национализацию золоторудного месторождения в Иссык-Кульской области и похищение его сторонниками губернатора области.