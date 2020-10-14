Эрдоган о Карабахе: "Турция не вправе сидеть сложа руки"

«Турция не может игнорировать насилие в дружественных странах. Мы не можем закрывать глаза и на злодеяния, совершаемые армянами на землях Азербайджана. Азербайджанцы – наши братья!». Как сообщает «Анадолу», об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на открытии нового академического года в вузах Турции в четверг в Анкаре.

«Мы не можем игнорировать злодеяния. Не вправе сидеть сложа руки. На нас лежит историческая ответственность, основанная на заветах наших предков», - сказал турецкий лидер.