В Лондоне запретили ходить в гости

Лондон ужесточает карантинные меры в связи с пандемией COVID-19. Об этом рассказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, его цитирует Yorkshire Evening Post.

С субботы, 17 октября, в городе запретят встречаться в закрытых помещениях (в частности, ходить в гости), собираться на улице более чем вшестером, а также ездить по городу или стране, если это не касается жизненно важного дела. В качестве средства передвижения рекомендуют велосипеды и самокаты. Согласно трехуровневой системе ограничений, введенной британскими властями, Лондон находится уже на втором из них.

В конце сентября несколько тысяч человек собрались на акцию протеста против изоляции в городе. Сначала полиция не разгоняла граждан, однако позже возникли столкновения между правоохранителями и протестующими, которые стали бросать в стражей правопорядка бутылки с водой.

По последним данным, в Великобритании заражены 657 тысяч человек, 43 тысячи умерли.