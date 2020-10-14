Минобороны: «Армяне распространяют видео, не имеющие отношение к Азербайджанской армии»

В последние дни в социальных сетях были распространены видеокадры о якобы жестоком обращении военнослужащих Азербайджанской армии с армянскими военнопленными. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

«Заявляем, что эти видеокадры, инсценированные самими же армянами для привлечения внимания международного сообщества, носят провокационный характер. Эти видео не имеют ничего общего с боевыми действиями азербайджанских военнослужащих. Ещё раз напоминаем, что Азербайджанская армия действует согласно военному законодательству с соблюдением требований Женевской конвенции», - говорится в сообщении.