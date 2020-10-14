Ильхам Алиев: «Стратегические высоты на севере, юге и востоке под нашим контролем»

Наша основная цель – восстановление нашей территориальной целостности. Поэтому основная цель на поле боя - это освобождение стратегических высот от оккупантов и установление контроля на большой территории. Как сообщает Report, об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Стратегические высоты на северном, южном и восточном направления уже под нашим контролем», - сказал президент.