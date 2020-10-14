МЧС о пожарах и обстрелах гражданских объектов Азербайджана

Армянские вооруженные силы, грубейшим образом нарушая гуманитарный режим прекращения огня, продолжают обстрел из установок тяжелой артиллерии и ракет по густонаселенным пунктам, гражданским объектам, в том числе индивидуальным и многоквартирным домам, хозяйствам, приводящий к пожарам и разрушениям.

Как сообщает сайт МЧС, снаряд, выпущенный армянами в частный дом жителя Тертерского района, вызвал пожар. Соответствующим силам Государственной службы пожарной охраны МЧС, привлеченным на территорию, удалось защитить от огня остальную часть дома.

Кроме того, в результате падения снаряда в Агдамском районе по двум домам, принадлежащим отдельным гражданам, произошел пожар в частном жилом доме и на хозяйственном объекте. Близлежащие здания были защищены от огня.

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо ЧС просим незамедлительно сообщить об этом на горячую линию «112» МЧС.