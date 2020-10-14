Ильхам Алиев заявил о продолжении спецоперации в Карабахе

«Сделанное мной вчера заявление в очередной раз обрадовало азербайджанский народ. Были освобождены от оккупантов три села в Физулинском и пять сел в Ходжавендском районах». Об этом в интервью турецкому телеканалу NTV заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

«Наша успешная операция продолжается. До сегодняшнего дня, конечно же, каждый день цифры меняются, - освобождено от оккупантов около 40 или свыше 40 населенных пунктов», - сказал президент.

По словам президента И.Алиева, техническое обеспечение армянской армии сейчас сильно пошатнулось. То есть рушится. Мы идем вперед, каждый раз освобождая новые земли, и это реальность.

Глава государства предупредил, что новые заявления в ближайшее время еще больше потрясут противника.

«Армянский народ должен знать правду. Самую точную информацию даем мы. Поэтому армянский народ, если хочет знать реальную ситуацию, должен слушать и услышать нас», - сказал Ильхам Алиев.