В рамках проекта «Навстречу Карабаху» было перевезено свыше 80 тонн груза

С целью оказания поддержки нашей армии, продолжается реализация проекта «Навстречу Карабах у». Со дня старта проекта, за неделю свыше 80 тонн необходимых вещей было доставлено на фронт на бесплатной основе. 200 частных лиц, 21 компания, также ряд учебных заведений присоединились к этой инициативе.

Напомним, что каждую неделю по вторникам, четвергам и субботам грузовые машины компании «166 Грузоперевозки и Логистика» отправляются в путь с целью доставки необходимых вещей солдатам, а также семьям, проживающим в прифронтовых зонах и пострадавшим от нападения врага.

Для передачи необходимых вещей каждый желающий может с 09:00 до 18:00 обратиться в амбар компании «166 Логистика и Грузоперевозки», находящийся в городе Хырдалан.

Контакты для связи: 050 2311666

Победа за нами!