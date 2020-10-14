Ильхам Алиев: “Взаимодействие России и Азербайджана – пример для любых соседей” новое обновление 19:42
Баку исходит из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны жить мирно армянская и азербайджанская общины, заявил в интервью РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Одновременно наше предложение исходило из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны мирно жить и сосуществовать армянская община и азербайджанская община", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
Он отметил, что армяне и азербайджанцы живут мирно "и в других населенных пунктах Азербайджана, в том числе в Баку, где есть многотысячная армянская община, в России, в Грузии, в других странах, где армяне и азербайджанцы иной раз живут и работают в одном селе, и между ними не возникает никаких противоречий".
"Почему бы этого нельзя добиться у нас? Мы на это настроены, но, конечно же, должны быть устранены последствия этнических чисток, и все наши вынужденные переселенцы должны вернуться в собственные дома", - добавил Алиев.
"Знаете, любая война - это жестокость, это жертвы, это страдания людей, потеря близких, но разница в том, что для азербайджанского народа это война освободительная, а для Армении это война захватническая. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой, Армии нагорного Карабаха не существует. Сегодня, вот в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90% военнослужащих - граждане Армении", - говорит И.Алиев.
"Что они там делают? На международно-признанных территориях Азербайджана сегодня находятся армянские оккупационные силы. И ничем это оправдать нельзя: ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Невозможно на протяжении 30 лет вести политику по недопущению азербайджанцев на их исконные земли. Это же территории, где армянское население никогда не жило. Другой вопрос, что там все разрушено, и чтобы туда вернуться, надо потратить огромные силы и время, но такую позицию никак оправдать нельзя. Поэтому мы и наши военнослужащие бьются и погибают на азербайджанской земле", - добавил президент.
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"Красной чертой" для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха, ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, заявил в интервью РИА Новости президент страны Ильхам Алиев.
"Что касается "красных линий", об этом мы заявляли очень четко и сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают: ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена, ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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15 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью для российского агентства РИА Новости генеральному директору медиагруппы Международное информационное агентство "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Информацию об этом распространила пресс-служба президента.
Россия является стратегическим партнером для Азербайджана, Москва и дальше будет играть ведущую роль в урегулировании в Нагорном Карабахе, заявил в интервью РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Сегодня Россия и Азербайджан называют друг друга стратегическими партнерами. Уровень взаимодействия между нашими странами может быть примером для любых соседей. И уверен, после того, как военная фаза конфликта закончится, и мы перейдем к политическому урегулированию, а мы готовы это сделать хоть завтра, если армянская сторона оставит попытки вернуть то, что она потеряла, и то, что ей не принадлежит, силой, то уверен, что Россия и дальше будет играть ведущую роль в деле стабилизации в нашем регионе", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.