Баку исходит из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны жить мирно армянская и азербайджанская общины, заявил в интервью РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Одновременно наше предложение исходило из того, что в будущем на территории Нагорного Карабаха должны мирно жить и сосуществовать армянская община и азербайджанская община", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

Он отметил, что армяне и азербайджанцы живут мирно "и в других населенных пунктах Азербайджана, в том числе в Баку, где есть многотысячная армянская община, в России, в Грузии, в других странах, где армяне и азербайджанцы иной раз живут и работают в одном селе, и между ними не возникает никаких противоречий".

"Почему бы этого нельзя добиться у нас? Мы на это настроены, но, конечно же, должны быть устранены последствия этнических чисток, и все наши вынужденные переселенцы должны вернуться в собственные дома", - добавил Алиев.

"Знаете, любая война - это жестокость, это жертвы, это страдания людей, потеря близких, но разница в том, что для азербайджанского народа это война освободительная, а для Армении это война захватническая. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой, Армии нагорного Карабаха не существует. Сегодня, вот в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90% военнослужащих - граждане Армении", - говорит И.Алиев.

"Что они там делают? На международно-признанных территориях Азербайджана сегодня находятся армянские оккупационные силы. И ничем это оправдать нельзя: ни с точки зрения международного права, ни с точки зрения человеческой морали. Невозможно на протяжении 30 лет вести политику по недопущению азербайджанцев на их исконные земли. Это же территории, где армянское население никогда не жило. Другой вопрос, что там все разрушено, и чтобы туда вернуться, надо потратить огромные силы и время, но такую позицию никак оправдать нельзя. Поэтому мы и наши военнослужащие бьются и погибают на азербайджанской земле", - добавил президент.