Ильхам Алиев обратился к россиянам: “Никакая сила не сможет нарушить дружбу России и Азербайджана”

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе интервью РИА Новости обратился к народу России, заявив, что обе страны связаны узами дружбы и сотрудничества, и выразил уверенность, что никакая сила не сможет на это повлиять, несмотря на предпринимаемые попытки.

"Азербайджан и Россия связаны многовековыми узами дружбы, сотрудничества, взаимопонимания. И уверен, что никакая сила не может на это повлиять. Хотя мы видим попытки с разных направлений внести раздор, внести какое-то недоверие. Но благодаря последовательной политике и российского, и азербайджанского руководства мы не только не откатываемся назад, но идем вперед", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

"Я хотел бы использовать эту возможность… адресовать свои слова многомиллионной российской аудитории, хотел бы просто, чтобы больше было понимания позиции Азербайджана. Потому что иной раз бывают разные мнения в связи с конфликтом, с его историей, сегодняшним состоянием. Опираясь на факты, хочу довести до внимания наших зрителей, что на самом деле происходило и происходит", - отметил азербайджанский президент.