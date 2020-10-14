Ильхам Алиев: «Я должен сдержать свои обещания»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РИА Новости, комментируя последнее обострение в Нагорном Карабахе, заявил, что его главная задача как главы государства заключается в том, чтобы оправдать доверие азербайджанского народа.

"Что касается роли в истории, вы знаете, я об этом и раньше никогда не думал, а сейчас - тем более. Моя главная задача - это оправдать доверие азербайджанского народа, сдержать те обещания, которые я давал на протяжении всех лет, что я нахожусь на этой должности", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.