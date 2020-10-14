Ильхам Алиев: «Пусть освободят 5 районов, потом 2 района, затем откроем коммуникации и вернем беженцев…» Азербайджан привержен принципам ОБСЕ
Баку остается приверженным урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта на основе принципов, определенных Минской группой ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости президент Азербайджана Ильхам Алиев.
"Эти принципы выработаны на протяжении многих лет. Более чем десяти лет, я бы сказал. В процессе моей работы с предыдущим руководством Армении мы очень активно продвигались в процессе согласования позиций", - сказал Алиев в ходе параллельного интервью РИА Новости лидеров Азербайджана и Армении, которое они дали в четверг гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
"Что касается базовых принципов, там все четко прописано. Предполагается освобождение оккупированных азербайджанских районов в поэтапном плане. На первом этапе - это юго-восточная часть оккупированных территорий – пять районов. На втором этапе – это территории, которые расположены между Нагорным Карабахом и Арменией – Лачинский и Кельбаджарский районы. Открытие всех коммуникаций, в том числе коммуникаций, которые расположены и в других частях на армяно-азербайджанской границе. Возврат беженцев и вынужденных переселенцев в места их изначального проживания, что предполагает возврат азербайджанских беженцев и на территорию Шуши и других районов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. И переговоры по выработке окончательного статуса Нагорного Карабаха, которые должны быть согласованы сторонами", - добавил президент.