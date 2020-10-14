Ильхам Алиев: «Создание турецкой военной базы в Азербайджане не обсуждалось»
Азербайджанский президент Ильхам Алиев заявил, что Баку и Анкара не обсуждали вопрос о создании турецкой военной базы на территории Азербайджана.
"Этот вопрос не обсуждался в наших двусторонних отношениях. У нас есть достаточно широкая правовая база, достаточно большое число документов остаются в силе. В том числе и в военной сфере. Если для Азербайджана будет создана серьезная угроза, конечно же, Турция наш союзник, мы используем эти возможности. Но вопрос о создании турецкой военной базы в Азербайджане не обсуждался", - сказал Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.