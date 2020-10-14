Фикрет Мамедов рассказал послу Ирана о провокациях Армении

На встрече было отмечено развитие дружеских отношений и плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Ираном, подчеркнута особая роль и регулярные взаимные визиты президентов двух стран господина Ильхама Алиева и господина Хасана Роухани в укреплении этих связей. Было также отмечено, что отношения, основанные на богатой договорно-правовой базе, успешно развиваются в различных областях, в том числе в политической, экономической и правовой сферах.

Министр юстиции детально проинформировал посла о военных провокациях, совершенных страной оккупантом - Арменией против Азербайджана, в особенности, о преднамеренном и целенаправленном обстреле тяжелой артиллерией мирных жителей и гражданских объектов, густонаселенных городов и районов, в том числе таких крупных городов, как Гянджа и Мингячевир, находящихся на значительном отдалении от линии соприкосновения. Внимание посла было обращено на то, что в результате таких обстрелов погибли 43 мирных жителя, 214 человек получили ранения, были разрушены или повреждены 1850 гражданских объектов, в том числе жилые дома и многоквартирные здания.

В то же время, было особо подчеркнуто, что, несмотря на согласование прекращения огня в гуманитарных целях, Армения, грубо нарушив нормы и принципы международного гуманитарного права, Женевские конвенции 1949 года, совершила военные преступления. Было также выражено сожаление по поводу того, что международное сообщество никак не отреагировало на заявления нынешнего руководства страны-оккупанта, открыто направленные на разжигание войны.

Министр также сообщил, что Азербайджан обратился в Международную Организацию Гражданской Авиации (ИКАО) в связи с тем, что Армения, используя гражданскую авиацию, под предлогом гуманитарной помощи занимается доставкой оружия в страну в нарушение Чикагской конвенции.

Посол Сеид Аббас Мусави подчеркнул, что Исламская Республика Иран поддерживает территориальную целостность Азербайджана, заявил, что его страна находится рядом с азербайджанским государством и его народом в свете последних событий. Он отметил справедливое стремление Азербайджана положить конец оккупации и выразил надежду, что конфликт будет урегулирован в ближайшее время путем переговоров. Посол также сообщил, что ему известно о последствиях обстрелов Гяндже, отметив при этом, что стрельба по мирному населению является военным преступлением, и выразил сожаление по поводу гибели мирных жителей.

Гость подчеркнул, что Ираном предпринимаются решительные меры для предотвращения транзита оружия в Армению. Он также отметил, что официальное обращение министра юстиции Азербайджана по поводу военных провокаций Армении было доставлено его иранскому коллеге, и передал его приветствия.

Ф.Мамедов поблагодарил Иран за поддержку справедливой позиции нашей страны, пожелал С.А.Мусави успехов и попросил передать свои приветствия министру юстиции Ирана.

В ходе беседы стороны коснулись перспектив сотрудничества двух стран в сфере юстиции, обменялись мнениями по вопросам правовой помощи, передачи осужденных и другим вопросам.