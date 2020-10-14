Facebook заблокировал страницу Арама Габрелянова

Российский медиамагнат армянского происхождения Арам Габрелянов сообщил РИА Новости, что Facebook заблокировал ему доступ к его странице, у него нет возможности ничего писать.

"Страницу полностью заблокировал, у меня нет доступа ничего писать", - рассказал Габрелянов.

На вопрос о том, есть ли у него предположения, с чем может быть связана блокировка, Габрелянов ответил, что не знает причин.

Доступ пользователей к странице Арама Габрелянова тем не менее открыт.