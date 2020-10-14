Минобороны: Азербайджанская армия наносит удары лишь по легитимным военным целям

Информация о том, что оккупированный Арменией населенный пункт Гырмызы Базар якобы был обстрелян из реактивной системы залпового огня «Смерч» ВС Азербайджана, не имеет под собой оснований и является лживой, сообщает Минобороны.

«Еще раз заявляем, что азербайджанская армия, полностью соблюдающая режим гуманитарного прекращения огня, оставляет за собой право при необходимости наносить удары по легитимным военным объектам с целью их подавления», - говорится в сообщении.