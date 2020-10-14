Трамп отказался закрывать США

США не будут повторно вводить ограничительные меры из-за новой волны коронавируса. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«Мы больше не будем ничего закрывать. У нас все в порядке», — рассказал Трамп. По его словам, у США уже большой опыт, они многое узнали об этом заболевании. Он добавил, что в стране наблюдается резкий рост числа зараженных в отдельных штатах.

Американский лидер также заявил, что вакцина от коронавируса может быть готова в стране к концу 2020 года. Он подчеркнул, что лечение заболевших COVID-19 при помощи сыворотки с «коктейлем» антител от компании Regeneron — эффективно.