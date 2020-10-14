МИД: Армения не заинтересована в урегулировании конфликта

В результате преднамеренного обстрела армянскими вооруженными силами кладбища в Тертерском районе во время церемонии захоронения погибли 3 мирных жителя, 5 человек получили серьезные ранения. Об этом говорится в сообщении управления пресс-службы МИД Азербайджана.

15 октября 2020 года вооруженные силы Армении, грубо нарушив режим гуманитарного прекращения огня, продолжили целенаправленный обстрел плотно заселенных населенных пунктов, а также гражданских лиц Азербайджана. Начиная с утренних часов Агдамский, Агджабединский, Геранбойский и Тертерский районы Азербайджана подверглись артиллерийскому обстрелу.

Отмечается, что это еще один акт варварства и преступления против человечности со стороны Армении, целенаправленно нацеленной на мирное население Азербайджана и без разбора убивающей мирных жителей.

«Грубое нарушение Арменией режима гуманитарного прекращения огня еще раз демонстрирует, что страна не заинтересована в политическом урегулировании конфликта и преследует цель продолжения своей агрессивной политики в отношении Азербайджана.

Мы самым решительным образом осуждаем агрессивную политику Армении и военные преступления, совершенные этой страной в ходе агрессии. Мы настоятельно призываем Армению уважать нормы и принципы международного права, включая ее обязательства по международному гуманитарному праву и Женевским конвенциям.

Вновь заявляя о своей приверженности гуманитарному прекращению огня, Азербайджан оставляет за собой суверенное право защищать свое гражданское население», - говорится в заявлении.