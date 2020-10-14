COVID-19 во Франции: свыше 30 тысяч новых больных за сутки

Более 30 тысяч заразившихся коронавирусом выявлены во Франции за прошедшие сутки, этот показатель является очередным антирекордом, сообщает санитарное агентство страны Sante Publique.

До этого наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за сутки составляло более 26 тысяч. В среду сообщалось о почти 23 тысячах заразившихся.

Общее число заболевших с момента начала эпидемии во Франции превысило 809 тысяч, скончались 33 125 человек. За последние 24 часа от коронавируса в стране умерли 88 человек.

За неделю в больницы поступили 6529 пациентов с СOVD-19, из них 1750 – в реанимацию.