Джейхун Байрамов и Зариф обсудили ситуацию в регионе

15 октября 2020 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал своего иранского коллегу о последней ситуации в регионе. Он отметил, что несмотря на соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, достигнутое на встрече в Москве, вооруженные силы Армении продолжают целенаправленно наносить удары по азербайджанским городам, гражданскому населению и объектам гражданской инфраструктуры, расположенным вдали от зоны конфликта. Министр подчеркнул, что атаки, осуществляемые Арменией, в том числе ракетные обстрелы Гянджи, привели к серьезным потерям среди мирного населения.

Дж.Байрамов отметил, что сегодня утром Тертерский район Азербайджана вновь подвергся обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, в результате чего погибли три мирных жителя и пять получили тяжелые ранения.

Министр подчеркнул, что вся ответственность за эти преступные деяния лежит на военно-политическом руководстве Армении.

Министр Мохаммад Джавад Зариф выразил серьезную обеспокоенность эскалацией напряженности в регионе и гибелью мирных жителей. Он подчеркнул, что Иран заинтересован в обеспечении мира и стабильности в регионе и отметил важность мирного решения конфликта.