Хикмет Гаджиев: Любое обвинение в адрес Азербайджана в связи с наемниками не обосновано

В отличие от Армении, Азербайджан в 1997 году присоединился к Конвенции 1989 года о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников. Об этом помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал на своей странице в Twitter.

Хикмет Гаджиев отметил, что согласно законам Азербайджана (Уголовный кодекс), вербовка наемников является преступлением, поэтому любое обвинение в адрес Азербайджана в связи с этим не обосновано.