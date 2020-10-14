В самолете с Байденом оказался заболевший COVID-19

Кандидат демократов в президенты Джо Байден был на одном самолете с заболевшим коронавирусом, но не контактировал с ним, заявила менеджер предвыборного штаба Байдена Джен О'Мэлли-Диллон, передает РИА Новости.

Заболевший был административным работником авиакомпании, самолетами которой пользуется штаб Байдена, пояснила представитель штаба.

"Байден ни в какой момент времени не был с этим человеком в тесном контакте", - говорится в заявлении.

По ее словам, заболевший находился более чем в 50 футах (15 метрах) от Байдена и выходил из самолета через другой вход. Кроме того, и на нем, и на Байдене были маски на протяжении всего полета.

"Учитывая эти факты, врач (бывшего) вице-президента и медицинские советники штаба сказали, что вице-президенту нет необходимости отправляться на карантин", - заключила О'Мэлли-Диллон.

Ранее стало известно, что кандидат демократов в вице-президенты Камала Харрис приостановила поездки до выходных включительно из-за болезни сотрудника авиакомпании и сотрудника предвыборного штаба Харрис, с которыми она могла быть в контакте.