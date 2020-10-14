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С первых дней начала контрнаступательной операции Азербайджанской армии в Нагорном Карабахе вся страна с нетерпением ждала свежих сводок Минобороны о нанесенных по армянской армии ударах и освобожденных территориях. И хотя оборонное ведомство регулярно сообщало о ходе боевых действий, построить четкую картину ситуации на фронте и уловить логику военных действий для простого обывателя становилось сложной задачей. В это же время в сети, в частности в ютубе неожиданно начала появляться грамотная военная аналитика, которая раскрывала всю картину происходящего в зоне боевых действий. При этом автор аналитических выкладок в беспристрастной форме описывал все действия как азербайджанских, так и армянских военных, пытаясь озвучивать прогнозы будущих военных операций. Автором своеобразной хроники карабахской войны стал украинский военный эксперт Алексей Арестович, чья аудитория в социальных сетях за считанные дни перевалила за сто тысяч человек.

Несколько дней назад азербайджанским блогерам удалось взять интервью у Алексея Арестовича и узнать причину его интереса к карабахскому конфликту и секреты подготовки столь успешных и популярных аналитических выкладок. В своем интервью Алексей Арестович признался, что по профессии является военным разведчиком, но карабахским конфликтом никогда специально не занимался. Его интерес к этому конфликту вызван тем, что это война XXI века и азербайджанская армия применяет современную стратегию боя и виды вооружений. Алексей Арестович также отметил, что азербайджанская армия воюет в тяжелейших условиях и наступает на горы снизу вверх. При этом армянская сторона за 26 лет успела укрепить все опорные пункты, заминировать ключевые дороги из-за чего затягивается любое наступление. Азербайджанская армия вынуждена под перекрестным огнем захватывать высоты, разминировать серпантины и устанавливать контроль над территорией. Военный эксперт добавил, что азербайджанская армия лучше оснащена и по сути является армией современного века, которой противостоит армянская армия прошлого века, у которой однако стратегическое преимущество. По мнению Алексея Арестовича воевать в горных условиях в шесть раз труднее, чем на равнине.