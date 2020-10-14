Азербайджан превратил Карабах в «простреливаемую крепость» аналитика Алексея Арестовича, видео
С первых дней начала контрнаступательной операции Азербайджанской армии в Нагорном Карабахе вся страна с нетерпением ждала свежих сводок Минобороны о нанесенных по армянской армии ударах и освобожденных территориях. И хотя оборонное ведомство регулярно сообщало о ходе боевых действий, построить четкую картину ситуации на фронте и уловить логику военных действий для простого обывателя становилось сложной задачей.
В это же время в сети, в частности в ютубе неожиданно начала появляться грамотная военная аналитика, которая раскрывала всю картину происходящего в зоне боевых действий. При этом автор аналитических выкладок в беспристрастной форме описывал все действия как азербайджанских, так и армянских военных, пытаясь озвучивать прогнозы будущих военных операций. Автором своеобразной хроники карабахской войны стал украинский военный эксперт Алексей Арестович, чья аудитория в социальных сетях за считанные дни перевалила за сто тысяч человек.
Несколько дней назад азербайджанским блогерам удалось взять интервью у Алексея Арестовича и узнать причину его интереса к карабахскому конфликту и секреты подготовки столь успешных и популярных аналитических выкладок.
В своем интервью Алексей Арестович признался, что по профессии является военным разведчиком, но карабахским конфликтом никогда специально не занимался. Его интерес к этому конфликту вызван тем, что это война XXI века и азербайджанская армия применяет современную стратегию боя и виды вооружений.
Алексей Арестович также отметил, что азербайджанская армия воюет в тяжелейших условиях и наступает на горы снизу вверх. При этом армянская сторона за 26 лет успела укрепить все опорные пункты, заминировать ключевые дороги из-за чего затягивается любое наступление. Азербайджанская армия вынуждена под перекрестным огнем захватывать высоты, разминировать серпантины и устанавливать контроль над территорией. Военный эксперт добавил, что азербайджанская армия лучше оснащена и по сути является армией современного века, которой противостоит армянская армия прошлого века, у которой однако стратегическое преимущество.
По мнению Алексея Арестовича воевать в горных условиях в шесть раз труднее, чем на равнине.
«Даже американская армия, с ее техническим оснащением и подготовкой топталась бы снизу вверх», - сказал он.
Эксперт добавил, что азербайджанской армии также приходится воевать без решающего численного превосходства. Армянские силы в Карабахе насчитывают 55 тысяч, а у Азербайджана задействовано 85 тысяч военнослужащих. При этом для успешного наступления в горах, по его словам, необходимо численное превосходство в шесть раз.
По его словам, азербайджанская армия решает военные задачи в тяжелейших условиях и методом шахования захватывает контрольные точки. При этом азербайджанское военное командование и генералы доказали, что могут планировать боевые операции и за все время боевых действий не видел ни одного срыва.
Касаясь ситуации на фронте, военный эксперт отметил, что любая корпусная операция длится 10-15 суток, после чего ей необходима операционная пауза для подтягивания резервов и перегруппировки. Ни одна бригада не может воевать 12 дней подряд и ей необходима пауза.
По его словам, армяне воспользовались операционной паузой, и перешли в контрнаступление. Азербайджанская армия сегодня вынуждена переламывать контрнаступление противника, что очень тяжело, потому, что произошло взаимное вклинивание.
Алексей Арестович повторил, что сейчас идет фаза переламывания потенциала и если выиграть эту фазу, то можно наступать дальше. Но даже если учесть, что уже сделано, то азербайджанская армия фактически изменила статус Карабаха, превратив его в «простреливаемую крепость».
Касаясь режима прекращения огня, украинский эксперт отметил, что Армения нарушила его с первых минут. Анализируя ситуацию, Арестович приходит к выводу, что армяне изначально не собирались соблюдать перемирие.
«Стрельба по мирным городам - это жест отчаяниям. Обстрел Гянджи баллистическими ракетами – военное преступление. У них ужасная ситуация на фронте. Это предпоследний бой, который они способны дать», - сказал эксперт.
Алексей Арестович добавил, что в настоящее время в зоне конфликта начинается гонка потенциала, которую выиграет Азербайджан. Армении придется тратить огромные средства для того, чтобы восстановить свой военный потенциал, а учитывая, что это бедная страна, то Азербайджан победит в этой гонке.