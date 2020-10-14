Айдын Керимов, автор haqqin.az 01:23

Глава оккупационного режима в Нагорном Карабахе Араик Арутюнян подписал указ о введении ограничений свободного передвижения лиц и транспортных средств. Согласно указу, введены некоторые ограничения права на свободное передвижение по территории региона, а также особый режим выезда граждан за пределы указанной территории.

Выезд с территории Карабаха для граждан, подлежащих мобилизации, разрешен лишь в особых случаях, при наличии пропуска, выданного комендантом. Комендант уполномочен также, при необходимости, устанавливать особый режим и условия нахождения и передвижения, въезда (выезда) лиц и транспортных средств. Карабах в панике, его население готовится к исходу, что совершенно не устраивает гауляйтера Арутюняна и оккупационные власти. Да и в Ереване от этого не в восторге – если люди побегут, то гуманитарной катастрофы Армении не избежать. Нет, лагеря беженцев обустроить и содержать зарубежная диаспора поможет, ну а дальше-то что? Медицинское обеспечение, элементарные коммунальные удобства, вода и тепло, образование для детей сами по себе не возникнут. В бюджете Армении есть деньги на войну, есть деньги на пропаганду – но вот для народа денег нет. Будь армянские власти теми, кем они себя изображают – мужчинами, гордыми воинами, готовыми стоять за уворованные земли до конца – они поступили бы с точностью до наоборот: разрешили всем свободный выезд из Карабаха. «Ступайте на все четыре стороны», - сказал бы мирным гражданам Арутюнян. – «Освободите место битвы для настоящих героев, которые покажут миру как армяне умеют биться и умирать за родную землю!» И тогда он стал бы героем современного эпоса.

Но времена богатырей из Сасуна прошли. Понты остались – мужество улетучилось. Нынешние властители – это вам не Санасар и Багдасар, Давид и оба Мгера сасунские - и труба пониже, и дым пожиже. А потому решено было мирное население из Карабаха не выпускать. Потому как «граждане, подлежащие мобилизации» - это такая оговорка, которая позволяет завернуть на блок-постах любого, кроме стариков, женщин и детей, но кто из них без сопровождения мужчин куда поедет? А массовую эвакуацию как вариант спасения мирного населения гауляйтер Арутюнян и его люди даже не рассматривают. И не только по соображениям экономики, даже не они здесь главные. Армянской-то экономике уже ничем хуже не сделаешь, в этом словосочетании – армянская экономика – одно слово лишнее, любое можно убрать, так что не в этом дело – а в соображениях большой политики. Еревану, кровь из носа, нужно доказать миру, что они – пострадавшая сторона, на которую внезапно и коварно напали орды убийц. И потому правящей армянской клике крайне необходимы «сакральные жертвы». Проще и циничнее выражаясь – трупы мирного населения, погибшие под обстрелами старики, женщины и дети. Только это заставит спонсоров Еревана и его иностранных союзников срочно поспешить Армении на помощь вопреки обоснованной критике внутриполитических оппонентов: «Для чего нам вообще влезать в этот конфликт, разве у нас дома все проблемы решены?» Мертвые гражданские снимают этот аргумент, более того, заставят вчерашних критиков союзных Армении правительств кричать: «Что ж вы медлите, там ведь люди гибнут!» Согласитесь, это куда убедительнее, чем втирать про героических воинов, гибнущих в неравной борьбе – воин, он на то и воин, погибать – тот путь, который он сам для себя избрал. Именно поэтому гауляйтер и его команда столь категоричны: организованная эвакуация – ни в коем случае, беженцев – развернуть, никого не выпускать. Не так уж долго осталось ждать армянских загрядотрядов и пулеметов на блокпостах (что широко практиковалось в период первой карабахской войны), направленных на колонны беженцев.