20 августа Навального сняли с рейса Томск – Москва с симптомами отравления, два дня спустя его спецрейсом переправили в Берлин, и в клинике «Шарите» специалисты бундесвера сделали заключение, что он был отравлен боевым ядовитым веществом категории «новичок». Позже это заключение подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия. Использование Россией химического оружия, да еще против собственного гражданина на собственной территории. Это является как нарушением Конвенции о химическом оружии, так и нарушением прав человека, так что санкции были неизбежны.

Как и ожидалось, Европейский союз ввел санкции против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Они не производят впечатления масштабом, но все-таки достаточно неприятны для российских чиновников, лишая их приятной и привычной возможности отдыхать, лечиться и совершать покупки в старой Европе.

Среди шести официальных лиц, оказавшихся под санкциями, директор ФСБ Александр Бортников, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, начальник управления АП по внутренней политике Андрей Ярин, заместители министра обороны РФ Алексей Криворучко и Павел Попов и полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Отныне им запрещен въезд в Евросоюз, а их финансовые активы в европейских банках заморожены. Санкции также распространяются на Научно-исследовательский институт органической химии и технологии как организацию, связанную с производством «новичка».

Этим, очевидно, наказание России не ограничится. Соединенные Штаты заявляли, что рассмотрят вопрос о санкционных мерах, как только получат данные об обстоятельствах отравления Навального от своих европейских партнеров. Так что американцы, а за ними наверняка канадцы подключатся к процессу.

Многих наблюдателей удивило, что Россия отказалась от расследования, случившегося с Навальным, по этому эпизоду не заведено даже уголовное дело. Попытка представить этот случай как ничтожный и выдуманный подставила российские власти больше, чем если бы они имитировали хотя бы минимальную озабоченность. Возможно, для какой-то части внутренней аудитории и подойдет тезис, что Навального отравили западные спецслужбы, но не для самого Запада, которого возмущает попытка переложить ответственность с больной головы на здоровую. Режим санкций, который действует еще с крымской эпопеи и с тех пор лишь ужесточается по разным поводам, - это ответ в том числе и на отсутствие честности и откровенности в отношениях.

Наглядным примером отсутствия доверия стало принятие шведским правительством решения резко увеличить оборонный бюджет и усилить свои военные возможности.

Швеция не является членом НАТО, с этой организацией у нее отношения расширенного партнерства, и в своей обороне вынуждена рассчитывать прежде всего на свои силы. Заметный рост напряженности в регионе, связанный с морской и воздушной активностью военных кораблей и самолетов РФ, подтолкнул правительство страны заложить на ближайшие пять лет рост оборонного бюджета на 40%. Численность военнослужащих возрастет с нынешних 60 тысяч до 90 тысяч, будет создана новая механизированная бригада с новейшим артиллерийским вооружением. Подводный флот доведут до пяти единиц, будет модернизирован состав надводного флота и военно-воздушные силы, армия получит усовершенствованные системы вооружения. Кроме того, вдобавок к контрактной армии увеличится частичный призыв с нынешних четырех тысяч до восьми тысяч человек. Шведы не скрывают, что причина роста военных расходов – российская угроза.

Советский Союз в свое время просто экономически не потянул гонку вооружений и санкционную войну с куда более развитым Западом. Но возможности СССР были неизмеримо больше, чем у нынешней России, а нынешний Запад с тех пор сильно нарастил экономический, технологический и военный разрыв с бывшим геополитическим соперником номер один. Сейчас Китай рассматривается в качестве более серьезной проблемы в этом отношении, чем ослабевшая Россия. Пока в Москве не осознают, что наступили иные времена, там будут пытаться играть в политику, которая давно стране не по карману.