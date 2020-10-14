Экс-президент Киргизии попросил прощения у соотечественников
Подавший в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу выступил перед парламентом страны и попросил прощения за недочеты в своей работе.
"Конечно, были недостатки и недочеты в моей работе. И прошу прощения за них у соотечественников, но моя совесть перед народом чиста", - заявил бывший глава государства, сообщает РИА Новости.
По его словам, для республики "с 6 октября начался новый отсчет времени". "Эти дни были самым тяжелым периодом для каждого кыргызстанца. Выражалась поддержка в мой адрес, в то же время от меня как от главы государства требовали скорейшего урегулирования сложившейся ситуации, высказывалась жесткая критика. Не буду повторяться, какие были приняты меры во время политического кризиса в стране. Я приложил все усилия, чтобы вернуть страну в правовое поле", - подчеркнул Жээнбеков.
Также экс-президент поблагодарил за поддержку страны основных партнеров республики и пожелал удачи новым властям Киргизии, которые "возложили на свои плечи ответственность за судьбу страны и народа".