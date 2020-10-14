Экс-президент Киргизии попросил прощения у соотечественников

Подавший в отставку президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу выступил перед парламентом страны и попросил прощения за недочеты в своей работе.

"Конечно, были недостатки и недочеты в моей работе. И прошу прощения за них у соотечественников, но моя совесть перед народом чиста", - заявил бывший глава государства, сообщает РИА Новости.