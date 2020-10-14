Минобороны о боях в Карабахе: армяне несут большие потери

Вчера в течение дня противник обстрелял ракетами, артиллерией и минометами позиции наших подразделений в освобожденных от оккупации Джебраильском и Гадрутском направлениях, а также села вблизи линии фронта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

В течение дня 15 октября и в ночь на 16 октября оперативная обстановка на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях фронта оставалась напряженной.

«Ночью противник пытался активизироваться на некоторых направлениях фронта. Наши войска подавили активность противника, и он понес большие потери. В результате предпринятых Азербайджанской армией действий, на разных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 2 танка Т-72, 1 РСЗО БМ-21 «Град», 5 Д-30 и гаубиц-пушек, 2 ЗСУ-23-4 «Шилка» и 8 единиц автомобильной техники противника с боеприпасами.

Согласно полученной информации, на оборонительной линии 18-ой мотострелковой дивизии вооруженных сил Армении были зафиксированы случаи массового дезертирства военнослужащих и призывников. С целью недопущения этого правительство Армении установило комендантские посты военной полиции на автомобильных дорогах населенных пунктов Горус и Туршсу.

Среди личного состава, занявшего позиции на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка, есть много убитых и раненых. В подразделениях полка не хватает продовольствия и боеприпасов.

В результате сбития автомобильной техники, перевозящей добровольцев на оборонительную линию 10-го полка, имеются убитые и раненые. Отступавший противник оставил на позициях большое количество автомобильной и бронированной техники и бежал.

На оборонительной линии 9-го мотострелкового полка уничтожена артиллерийская батарея, а также ранен заместитель командира полка. Стало известно, что часть наемников, прибывших на территорию Нагорного Карабаха, отказалась вступать в бой. Войска Азербайджанской армии сохраняют оперативное преимущество по всему фронту», - говорится в сообщении.