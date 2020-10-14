В ВОЗ заявили о неэффективности популярных препаратов от коронавируса

Препараты "Ремдесивир", "Гидроксихлорохин", "Лопинавир/Ритонавир" и "Интерферон" почти не дают эффекта при лечении COVID-19 в больничных условиях в том, что касается снижения смертности. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

"Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity (англ. "солидарность"), координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение "Ремдесивира", "Гидроксихлорохина", "Лопинавира/Ритонавира" и "Интерферона", как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель снижения смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов", - цитирует ТАСС заявление ВОЗ.

В ходе исследования Solidarity, которое охватывает более 30 стран, специалисты изучали эффект от лечения с использованием этих препаратов на показатели смертности и длительности пребывания пациентов в больницах.