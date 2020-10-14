В Азербайджане ужесточается карантин: снова закрываются школы и метро
В связи с резким ростом количества больных коронавирусом Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана принял решение о введении ряда ограничений в рамках особого карантинного режима.
Как сообщили в Оперативном штабе, с 00:00 19 октября по 06:00 2 ноября приостанавливается работа Бакинского метрополитена.
Также с 19 октября по 2 ноября объявляются каникулы во всех образовательных учреждениях.
Кроме того, по решению Кабмина количество сотрудников государственных структур сокращается до 30%, остальные переводятся на удаленный режим работы. Частному сектору также рекомендуется применить это правило.