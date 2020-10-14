Новым главой Киргизии стал премьер-министр Жапаров

"Полномочия президента Киргизии переходят премьер-министру Садыру Жапарову. Такого в истории страны еще не было, чтобы в руках одного человека оказалась власть президента, премьер-министра и парламента", - сказал Текебаев, передает Интерфакс.

Полномочия президента Киргизии перешли к новому премьер-министру страны Садыру Жапарову, заявил депутат Омурбек Текебаев в пятницу на заседании киргизского парламента.

Ранее в пятницу спикер парламента Киргизии Канат Исаев заявил, что отказывается брать на себя полномочия главы государства, которые были возложены на него согласно Конституции после решения президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку.

В четверг Жээнбеков на фоне 10-дневных протестов в Бишкеке заявил, что покидает президентский пост, чтобы не допустить кровопролития в стране.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших днем ранее. В результате ЦИК отменила итоги этих выборов.

Жапаров был назначен премьер-министром Киргизии 14 октября. До начала политического кризиса в стране он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии.