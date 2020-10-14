Оперштаб предупреждает лиц старше 65 лет

Лицам старше 65 лет, входящим в группу повышенного риска по коронавирусу, не рекомендуется выходить из дома без крайней необходимости, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине Азербайджана.

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