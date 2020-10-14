Крупнейший резервный фонд мира заработал миллиарды на коронавирусе

В третьем квартале 2020 года ралли на глобальных рынках принесло фонду 44 миллиарда долларов. Доходность от инвестиций средств, которые оцениваются в 1,2 триллиона долларов, составила 4,3 процента. Это на три базисных пункта ниже целевого уровня, установленного Минфином королевства. В первом полугодии инвестиции показали отрицательную доходность в 3,4 процента, передает Лента.ру.

Фонд планирует нарастить вложения в рынок США. Именно в этой стране технологические компании показывают стремительный рост. Индекс Nasdaq Composite, в который входят многие компании технологического сектора, вырос более чем на 70 процентов по сравнению с минимумами марта 2020 года.

Всего у суверенного фонда Норвегии на конец сентября 2020 года 70% активов были вложены акции. Еще 2,7% — в недвижимость. 26,6% — в ценные бумаги с фиксированным доходом.