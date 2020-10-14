Вчера в Азербайджане было зафиксировано максимальное количество заражений с середины августа, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева.

«В последнее время в мире наблюдается рост инфицирования COVID-19. Более 38 миллионов человек во всем мире инфицированы коронавирусом, количество смертей превысило 1 миллион. Вчера в Азербайджане было зафиксировано 530 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель с середины августа. В настоящее время у нас 113 тяжелобольных, 16 из которых находятся на искусственном дыхании», - сказала Гараева.