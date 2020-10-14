Министр образования: возникла угрожающая ситуация прямой эфир; обновлено 11:37
Вчера в Азербайджане было зафиксировано максимальное количество заражений с середины августа, сказал на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева.
«В последнее время в мире наблюдается рост инфицирования COVID-19. Более 38 миллионов человек во всем мире инфицированы коронавирусом, количество смертей превысило 1 миллион. Вчера в Азербайджане было зафиксировано 530 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это самый высокий показатель с середины августа. В настоящее время у нас 113 тяжелобольных, 16 из которых находятся на искусственном дыхании», - сказала Гараева.
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«С 15 сентября в традиционной форме начался учебный процесс в начальных классах образовательных учреждений. Уроки в Баку, Сумгаите, Апшеронском районе проводились 2 раза в неделю, в других регионах – 3 раза», - сказал на брифинге министр образования Эмин Амруллаев.
«В целом 1 млн 300 тысяч учащихся получают очное образование. В учебном процессе принимают участие сотни тысяч работников образования. Учебные заведения оцениваются как места, где могут увеличиваться случаи заражения, возникла угрожающая ситуация. Поэтому с 19 октября до 2 ноября 2020 года во всех образовательных учреждениях страны объявлены каникулы».
Министр образования надеется, что в результате предпринятых мер со 2 ноября удастся продолжить образовательный процесс.
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Оперативный штаб при Кабинете министров проводит брифинг для представителей СМИ.
Как передает собственный корреспондент haqqin.az, в пресс-конференции принимают участие министр оборазования Азербайджана Эмин Амруллаев, заведующая отделом Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.