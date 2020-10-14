Коронавирус в Армении: почти 1500 новых больных за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 61 460, сообщают армянские СМИ.

Для сравнения отметим, что по состоянию на 15 октября таких случаев было 59 995. Таким образом, за сутки выявлено 1 465 новых случаев заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1056 человек (плюс 10 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 314 (плюс 3 за минувшие сутки).