COVID-19 в России: впервые более 15 тысяч зараженных за сутки

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России больше 15 тысяч (15 150), всего зарегистрировано 1 369 313 случаев, сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 15 150 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4031 (26,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

За все время в России зарегистрировано 1 369 313 случаев заболевания. Темп прироста 1,1%.