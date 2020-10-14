TƏBİB: в стране есть достаточный запас лекарств

«Мы не должны ждать роста числа зараженных, а предпринимать действенные меры». Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, об этом сказала на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева.

«С 28 сентября немало медработников находится во фронтовой зоне. Поэтому мы обращаемся к обществу с призывом быть внимательными, в сложившейся ситуации это означает для нас открытие второго фронта. Мы должны избегать массовых мероприятий, пользоваться защитными масками, соблюдать дистанцию и таким образом внести свой вклад в победу», - отмечает Гараева.

Кроме того, Ягут Гараева сообщила, что в стране есть достаточный запас лекарственных средств и аппаратов искусственной вентиляции легких.