633 погибших в Карабахе армянских солдата ЗАЯВЛЕНИЕ МИНОБОРОНЫ АРМЕНИИ
Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала еще один список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в новом списке за 16 октября 29 фамилий. Таким образом, Армения официально признала гибель 633 военнослужащих.
Стоит отметить, что, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в разы больше.
Варданян Овик Арменович, 1996 г.р.
Григорян Акоп Альбертович, 2000 г.р.
Степанян Мгер Теликович, 1969 г.р.
Айрапетян Вардан Хачикович, 1987 г.р.
Мартиросян Карен Джоникович, 1997 г.р.
Карапетян Гор Айказович, 1994 г.р.
Галстян Арман Арменович, 2000 г.р.
Закарян Тигран Ваганович, 1988 г.р.
Африкян Ваагн Ваникович, 1984 г.р.
Балбабян Сергей Павлович, 1982 г.р.
Исаханян Гор Артушевич, 1985 г.р.
Оганян Сасун Сережаевич, 1974 г.р.
Киракосян Рубен Рафаэлович, 1982 г.р.
Петросян Геворк Ашикович, 1992 г.р.
Ераносян Карен Джоникович, 1991 г.р.
Игитян Ованнес Вараздатович, 1987 г.р.
Мкртчян Ара Макарович, 1992 г.р.
Хечоян Давид Эдикович, 1993 г.р.
Арзуманян Арен Овикович, 2000 г.р.
Резервист Арутюнян Гнел Рубикович, 1977 г.р.
Резервист Бабаханян Микаэл Камоевич, 1997 г.р.
Абраамян Арам Грачикович, 1981 г.р.
Сагумян Варужан Арманович, 2002 г.р.
Искандарян Сергей Варданович, 2001 г.р.
Багдасарян Эдгар Шагенович, 2001 г.р
Габриелян Гнел Карапетович, 2001 г.р.
Сардарян Овик Грайрович, 2001 г.р.
Арутюнян Тигран Норайрович, 2000 г.р.
Отарян Геворк Варданович 1999 г.р.