Оккупационная армия Армении в Карабахе обнародовала еще один список военнослужащих, уничтоженных в ходе боев в зоне карабахского конфликта. Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, в новом списке за 16 октября 29 фамилий. Таким образом, Армения официально признала гибель 633 военнослужащих.

Стоит отметить, что, по различным подсчетам, число убитых в Карабахе армянских военнослужащих в разы больше.