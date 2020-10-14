Ягут Гараева: Азербайджан в числе стран, которые могут получить вакцину в случае ее одобрения

Азербайджан является участником и двустороннего, и многостороннего проекта PROVAX в связи с вакцинами против COVİD-19, сказала на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями TƏBİB Ягут Гараева.

«Вакцины, которая бы прошла все этапы и была одобрена международными организациями, пока нет. Мы внимательно следим за всеми процессами, также являемся участниками этих процессов. Мы находимся в числе стран, которые могут получить вакцину в случае ее одобрения», - заявила Гараева.

Представитель TƏBİB также прокомментировала вопрос ввоза вакцины из России: «Сейчас не важно, в какой стране производится вакцина. Произведенная в России вакцина-кандидат в настоящее время исследуется международными организациями».