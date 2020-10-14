ОАО «Азеришыг» начало восстановительные работы в селе Рус Бориси, расположенном в зоне обслуживания Геранбойской электросети.

В репортаже, подготовленном пресс-службой ОАО «Азеришыг», говорится, что в селе Рус Бориси, которое впервые было обеспечено электричеством в 1949 году, в настоящее время проживают 202 абонента. На указанную территорию для восстановительных работ были отправлены металлические опоры, кабель, анкерные зажимы и др.

Отмечается, что село Рус Бориси обеспечивается электроэнергией от 35/10 кВ подстанции Гюлистан, установленной в 2004 году.