Введение комендантского часа обойдется Франции в миллиард евро

Меры по финансовой помощи населению и поддержке экономики обойдутся казне Франции в €1 млрд в связи с введением с 17 октября комендантского часа в крупнейших городах страны, охваченных эпидемией коронавируса. Об этом сообщил министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр.

"Меры по поддержке различных секторов экономики и культуры во время нынешних четырех недель действия комендантского часа обойдутся государству в 1 млрд евро. Однако не следует забывать, что если мы прибегнем к введению настоящего карантина в тех зонах, где сейчас особо активно распространяется коронавирус, то это обойдется казне в 5 млрд евро. А в случае введения полного карантина по всей стране стоимость таких мер составит для нас от 15 млрд евро до 20 млрд евро в месяц", - цитирует ТАСС французского министра.

Ле Мэр отметил, что Франции необходимо избежать введения всеобщего карантина. Это будет невыносимо психологически, социально и с точки зрения государственных расходов.